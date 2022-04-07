Лолита до сих пор молчит о войне в Украине.

Певица Лолита, которая уже много лет живет и работает в России, никак не комментирует войну в родной Украине. Она больше переживает из-за санкций и своего внешнего вида.

Так, пока в Украине российская армия мародерствует, разрушает нашу инфраструктуру, убивает мирных жителей, насилует женщин и детей, Лолита решила подстричься.

"Сегодня Лёша состриг последствия ковида, стрессов последнего времени. Делай, что должно, и свершится то, что суждено. Гениально сформулировано древнеримским императором", - сказала певица.

Отметим, с 24 февраля Лолита молчит о войне в Украине. Лишь единожды она поблагодарила украинцев, которые помогли ее родным перебраться из горячей точки в более безопасное место. При этом певица не сказала, что именно "фюрер" Путин напал на Украину.

Напомним, Лолита пожаловалась на цены в России из-за санкций.

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