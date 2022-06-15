Певица похвасталась отдыхом, но нарвалась на хейт.

Российская певица Лолита похвасталась новостью о том, как провела день в Турции, пока ждала рейс в Болгарию.

Она рассказала, что решила отправиться в отпуск на 10 дней к маме и дочке в Болгарию, которых ей помогали вывезти из-под оккупации во время войны в Украине. Так как ее рейс в Турции задержали, она решила прогуляться по городу. Лолита поделилась, что посетила некоторые достопримечательности.

При этом ее пользователи социальной сети Facebook "разнесли" Лолиту за молчание о войне в Украине и за то, что пока убивают ее соотечественников, она едет на отдых.

"Позор всем русским артистам за молчание, особенно кто родился в Украине", "Зачем в Болгарию? В Крым", "Кому-то Бог даёт красоту и забирает разум, кому-то наоборот, а Лолита - это исключение природы. Ей Бог не дал ничего", "А чем Крым не подходит? Вам же он жизненно необходим был", "Исчезни", "В Украину слетай, на Родину", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Лолита оскандалилась заявлением об Украине.

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