По словам Лазаревой, она будет оспаривать в различных судах признание ее иноагентом.

Минюст России внес в реестр физлиц-иноагентов актрису и ведущую Татьяну Лазареву. В ведомстве считают, что она занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, в комментарии к своему видеообращению в соцсетях она назвала людей, находящихся у власти в России, агрессорами.

По словам Лазаревой, она будет оспаривать в различных судах признание ее иноагентом.

"Понимаете, в чем дело: политическая деятельность за деньги - это в принципе меня бы устраивало, но ужасно обидно когда ты занимаешься якобы политической деятельностью, при этом ни от кого ничего не получаешь. Речь же идет о том, что я говорю неправду про свою страну за деньги", - заявила актриса.

Ее спросили, как изменилась жизнь после того, как ее назвали иноагентом. Она отметила, что не обязана ставить предупредительную запись, что она - иноагент. Но должна упомянуть об этом в своих соцсетях.

"Иноагент - это для меня, конечно, какой-то знак качества. Я рассматривают гордое звание иноагента как некий аванс, который мне и всем окружающим со всех сторон будет напоминать о том, что мои слова еще не закончились, это только начало", - говорит Лазарева.

Ранее российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева в программе "ЖВЛ" осудила войну в Украине и путинский режим.

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