Татьяна Лазарева уверена, что простить все эти зверства в Украине просто невозможно.

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева в программе "ЖВЛ" осудила войну в Украине и путинский режим.

По ее словам, простить оккупантам убийства мирных жителей - невозможно. Также Лазарева отметила, что худшее в происходящем - это то, что страдают невинные дети.

"То, что происходит с детьми, какие у них травмы, как им это может изменить жизнь – это настолько ужасно! Я, честно говоря, согласна с некоторыми моими друзьями, которые не понимают, как вообще украинцы могут брать в плен россиян и гуманно с ними общаться. Я бы просто глотку перегрызла человеку, который с моим ребенком такое сделал", - сказала актриса.

Отметим, Лазарева выразила свою поддержку Украине во время полномасштабного вторжения РФ, а также отметила, что публичным людям в России достаточно тяжело противостоять российской пропаганде в связи с сильными репрессиями.

Напомним, ранее Татьяна Лазарева заявила, что "Россию нужно сровнять с землей и построить новую страну".

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