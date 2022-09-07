Денис Повалий рассказал, почему выступал в России после 24 февраля.

Сын путинистки Таисии Повалий Денис, который поддержал Украину, рассказал, почему и при каких обстоятельствах выступал на пропагандистском Первом канале уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он заявил, что делал это с благой целью.

"Когда началась "СВО" (рашисты называют войну против Украины "специальной военной операцией", - УНИАН), мы как раз пели завершающий номер на вокальном проекте на "Первом пропагандистском". Я бы может и не вышел на сцену (хотелось убежать), но все было подготовлено, отрепетировано, и, как на зло, это была моя единственная авторская песня. И я решил, что закончу проект и потом, если кому-то понравится, и он/она зайдет в Инстаграм поискать кто же такой Денис Повалий, то сможет увидеть всю хронику и все ужасы войны", - написал Повалий в своем Instagram-блоге.

Также он добавил, что до сих пор получает множество хейта и оскорблений в свой адрес за то, что его мама поддерживает Россию даже сейчас, когда мирные города Украины бомбят по приказу Путина.

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"Мои подписчики помнят, что я пытался подавать все глазами украинца, своего друга, чьи родные под обстрелами или сами воюют. Наверное, это моя маленькая роль в этой большой кровавой игре", - резюмировал Денис Повалий.

Напомним, предательница Таисия Повалий спела на украинском на концерте в России.

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