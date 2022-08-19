Повалий "колесит" с концертами по России.

Известная певица Таисия Повалий, поддержавшая войну против Украины, выступила на концерте в Новосибирске. Она исполнила "Черемшину" на украинском языке.

"Любимая "Черемшина"! Голос близко! Тая далеко! Голос завораживает Новосибирск. "Свой путь" - программа, посвящённая 85-летию Иосифа Давыдовича Кобзона", - говорится в описании к ролику на фан-страницы певицы в Instagram.

Повалий вышла на сцену в светлом платье и с распущенными волосами. Она цинично исполнила украинскую песню, пока в ее родной Украине идет полномасштабная война, о которой она до сих пор никак не высказалась.

Впрочем, Повалий уже не первый раз исполняет украинские песни на концертах в России. Ранее она уже выступала на концертах в честь Кобзона, который поддерживал оккупацию Крыма и других территорий Украины.

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