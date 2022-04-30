Даша рассказала, что сейчас ей трудно даже частично возвращаться к привычкам из довоенной жизни.

Украинская модель и певица Даша Астафьева рассказала, что сейчас она не хочет петь и заниматься музыкой. Причиной является депрессия, которая возникла на фоне боевых действий и вторжения РФ в Украину 24 февраля. Поэтому сейчас выступления Даша считает неуместными. Такое мнение она озвучила в интервью "ЖВЛ".

"Сейчас очень многие приглашают меня выступать. Я пока не могу. Я не скажу, что я не люблю петь... Но со мной что-то случилось, я не могу слушать музыку. Я смотрю даже на свои фотографии, и мне кажется, что это не я", - рассказала Даша.

Она заметила, что очень любила сцену, зрителей и пение, однако сейчас ей совсем не до этого. Однако Даша Астафьева верит в то, что совсем скоро Украина победит, потому уже строит планы на мирное время.

"Все мои мечты на будущее связаны со своей семьей. Мне хочется, чтобы мы вместе поехали в какое-нибудь хорошее место. У меня всегда была немножко наивная мечта - озвучить какой-то мультфильм. Хочется что-то сделать для детей", - рассказала Астафьева.

Напомним, Астафьева едва сдерживая слезы "прошлась" по Повалий и другим звездам-молчунам.

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