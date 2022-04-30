Модель сказала, что ей стыдно за украинцев, которые остаются жить и продолжают работать в России.

Украинская модель и певица Даша Астафьева сказала, что те украинские звезды, которые продолжают работать в России и молчат о войне в Украине - враги для каждого из нас. Свою позицию звезда высказала в интервью "ЖВЛ".

"Оставаясь там, они навсегда остаются врагами для каждого из нас. Здесь убивают твоих знакомых, твоих людей, твоих детей, твоих родственников. Люди не имеют возможности убежать, спрятать себя и своих детей. Они не случайно, а намеренно убивают. И вы остаетесь в этой стране? Вы называете это "спецоперацией"? Они не имеют права жить", - едва сдерживая эмоций сказала Даша Астафьева.

Также она вспомнила о молчунье Таисии Повалий, которая продолжает петь на концертах в Кремле.

"Я не говорю про эту гнилую труху типа Тимати, Баскова, Рудковской... Это для меня вообще нечисть. Они и в мирной жизни были для меня нечистью. Но сейчас я просто не понимаю, как наши земляки такое делают... Вот Тая Повалий... Я на нее когда-то говорила "мама", у нас там с ней свой прикол был. Мне так стыдно, что они остаются жить там. Мне так стыдно за то, что они молчат", - рассказала модель.

"Я понимаю, что это не артисты. Они даже не люди. Это просто "расходный материал". Ими просто пользуется российская власть", - добавила Даша Астафьева.

Напомним, Полякова заявила, что многие украинцы не вернутся домой, потому что негде будет жить.

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