Певица предпочла позволить мошенникам и дальше спекулировать на теме войны, чтобы ее имя не звучало в "негативном контексте".

Малоизвестная украинская певичка Zelenooka вляпалась в настоящий скандал. Она опубликовала историю о том, как участник шоу "Украина имеет талант" Никита Прилуцкий предлагал ей участие в благотворительном концерте за деньги. Однако позже, когда журналисты обратилась к певице за помощью, пытаясь расследовать данный инцидент, она отказалась от комментариев.

Затем она сама опубликовала в инста-сториз переписку со своим пиар-менеджером Екатериной Вареник, которая охотно сотрудничала со средствами массовой информации и рассказывала подробности скандала. В этой переписке Zelenooka написала, что не хочет, "чтобы ее имя фигурировало в негативном контексте", поэтому не будет предавать эту историю огласке.

То есть, малоизвестная артистка, чтобы уберечь свое имя от упоминания в "негативном контексте" на старте "карьеры", решила не комментировать то, что организатор благотворительного ивента Никита Прилуцкий вымогает деньги у артистов, прикрываясь помощью детям из Бахмута. В результате она фактически позволила, чтобы он и другие мошенники спекулировали на теме войны и обманывали людей.

Стоит отметить, что публикация личной беседы является незаконной. Согласно закону Украины, переписка относится к личным неимущественным правам, а это право является неприкосновенным, то есть не может нарушаться другими. В зависимости от нарушения может быть гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

Напомним, Никита Прилуцкий после скандала вышел на связь с журналистами. Изначально он заявил, что такое мероприятие действительно должно состояться, однако сказал, что не он является организатором. После чего он буквально "слился". Однако после того, как скандал стал масштабным, он сам написал журналисту УНИАН и сказал, что все это был пранк.

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