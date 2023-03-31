Опальная артистка внезапно решила улететь от своего избранника.

Певица Анна Седокова, которая забыла об Украине и много лет строила карьеру в РФ, а теперь упорно молчит о полномасштабной войне, удивила фанатов. Опальная артистка сбежала от своего мужа - баскетболиста Яниса Тиммы.

Сначала Седокова анонсировала новый альбом. А затем оказалось, что она решилась на глобальные перемены.

На своей странице в Instagram певица попыталась объяснить свое решение. Также она показала, что улетела от мужа вместе со своим маленьким сыном Гектором.

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"И да. Мы улетели. Я приняла важное решение в своей жизни - улететь из Пуэрто-Рико и не быть с мужем", - написала Седокова.

По словам Седоковой, к такому решению она пришла ради своей работы. Певица якобы хочет "сконцентрироваться на выпуске альбома". Однако зачем ради этого нужно было внезапно улетать и оставлять мужа - она не пояснила.

Отношения Седоковой и Тиммы

О романе певицы с баскетболистом стало известно в 2019 году. Поначалу Седокова боялась говорить о новых отношениях, у нее было много мужчин, однако все ее любовные истории заканчивались скандалами и громкими расставаниями.

В 2020 году Седокова и Тимма тайно поженились. Баскетболист стал для певицы третьим мужем. Первый супруг Седоковой - футболист Валентин Белькевич, от него она родила дочь Алину. Вторым мужем певицы был Максим Чернявский, от бизнесмена артистка родила девочку, которую они назвали Моникой. До Тиммы Седокова также встречалась с Артемом Комаровым, от которого она родила сына Гектора.

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