Известная певица Анна Седокова и ее возлюбленный, баскетболист Янис Тимма, которые на днях тайно поженились, поделились снимками со свадьбы.
Читайте такжеАнна Седокова легла на молодого жениха и вывалила пышную грудьПара пошла под венец 6 сентября и не собиралась афишировать событие. На церемонии присутствовали только дети артистки - дочь Алина и сын Гектор. На видео, которое запостила девочка, молодожены нежно целуются. Также можно рассмотреть роскошное платье Седоковой с длинной фатой.
Опубликовал романтическую фотографию в Instagram и избранник певицы Янис. Спортсмен поделился черно-белым фото и намекнул на то, что певица сменила фамилию. "Mr. & Mrs. Timma", — написал снимок супруг звезды.
Со своей стороны, ошеломленные поклонники певицы засыпали пару поздравлениями и комплиментами.
Для Анны Седоковой это третий брак. Артистка была замужем за капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, от которого родила дочь Алину. Сейчас девочке 16-лет. Вторым мужем Анны был бизнесмен Максим Чернявский, от которого Седокова родила дочь Монику. Сына Гектора звезда родила от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым, за которого замуж так и не вышла.
Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой в июле на яхте. Однако, как отметила исполнительница, этому предшествовало несколько проблем.
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