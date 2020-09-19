Певица и баскетболист Янис Тимма поженились 6 сентября.

Известная певица Анна Седокова и ее возлюбленный, баскетболист Янис Тимма, которые на днях тайно поженились, поделились снимками со свадьбы.

Читайте такжеАнна Седокова легла на молодого жениха и вывалила пышную грудьПара пошла под венец 6 сентября и не собиралась афишировать событие. На церемонии присутствовали только дети артистки - дочь Алина и сын Гектор. На видео, которое запостила девочка, молодожены нежно целуются. Также можно рассмотреть роскошное платье Седоковой с длинной фатой.

Опубликовал романтическую фотографию в Instagram и избранник певицы Янис. Спортсмен поделился черно-белым фото и намекнул на то, что певица сменила фамилию. "Mr. & Mrs. Timma", — написал снимок супруг звезды.

Со своей стороны, ошеломленные поклонники певицы засыпали пару поздравлениями и комплиментами.

Для Анны Седоковой это третий брак. Артистка была замужем за капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, от которого родила дочь Алину. Сейчас девочке 16-лет. Вторым мужем Анны был бизнесмен Максим Чернявский, от которого Седокова родила дочь Монику. Сына Гектора звезда родила от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым, за которого замуж так и не вышла.

Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой в июле на яхте. Однако, как отметила исполнительница, этому предшествовало несколько проблем.

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Автор: УНИАН