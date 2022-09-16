Певица поддерживает в войне Украину.

Популярная американская певица Лора Перголицци, выступающая под псевдоонимом LP, на одном из своих концертов выразила поддержку Украине, которая сейчас противостоит российской агрессии.

Звезда на сцене подняла сине-желтый флаг и призналась в любви к Украине: "Я люблю тебя, отважная Украина".

Стоит отметить, что LP уже не первый раз выражает солидарность украинскому народу. Ранее она говорила о том, что ее любимая часть Украины - люди.

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Более того, Лора неоднократно приезжала в нашу страну с концертами, где собирала аншлаги. Также она выступала в прямом эфире шоу "Х-фактор", а среди украинских артистов особенно отметила группу KAZKA.

"Моя любимая часть Украины - это люди! Они такие приятные. А Киев - очень красивый город с потрясающей архитектурой", - сказала ранее певица в интервью "Фактам".

Напомним, ранее экс-"виагра" родом из Украины Эрика Герцег засветилась на талант-шоу с россиянами.

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