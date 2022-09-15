Украинка Эрика Герцег, которая ранее обрела популярность после того, как была солисткой группы "Виа Гра", до сих пор не высказала свою позицию касательно войны в Украине. Однако ранее она сбежала в Венгрию, где сейчас стала наставником шоу "Х-Фактор". В проекте она судит участников, среди которых - россияне. Об этом пишет obozrevatel, ссылаясь на 444.hu.
Сообщается, что Герцег даже сдружилась с российской певицей - фанаткой Эрики. Известно, что в эфире венгерского талант-шоу тему войны в Украине не поднимают - создают иллюзию "дружбы".
Напомним, в мае 2022 года стало известно, что Эрика Герцег сбежала в страну, поддерживающую Россию.
Также УНИАН писал, что известная российская актриса вывесила на балконе флаг Украины. Таким поступком Оксана Фандера выразила свою солидарность с Украиной, где родилась.
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