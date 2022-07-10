Оккупанты разбомбили одну из харьковских школ.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала шокирующие кадры обстрела Харькова, в результате которого была уничтожена ее школа.

Глядя на все ужасы войны в Харькове, Зарицкая не смогла сдержать слез. Она сказала, что оккупанты уничтожили ее детство.

"Мое утро началось вот так. Русня стерла с лица Земли мое детство, мою родную школу. Я не могу поверить, но это правда. Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, впервые спела на сцене актового зала. В стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это просто воспоминания. А я так хотела этим летом приехать в гости в школу. Харьков, держись. Люблю тебя", - написала певица.

Она добавила, что первый ее пост об обстрелах Харькова удалили из Instagram. Но она решилась обнародовать его снова, чтобы помочь своему родному городу.

"Харькову очень нужны ПВО! Давайте не забывать о Харькове! Он каждый день под обстрелами", - добавила певица.

Напомним, ранее Зарицкая рассказала о разграбленном оккупантами доме.

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