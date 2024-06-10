Она также не скрывает, что готова к рождению собственного ребенка.

Украинская певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, впервые рассказала о детях своего мужа-иностранца и нашла ли с ними общий язык.

Оказалось, что ее возлюбленный Вячеслав, который живет в Израиле, имеет двоих детей от предыдущих отношений. По словам артистки, они подружились и проводят иногда время вместе.

"Мы в очень классных отношениях. Они - мои друзья, я их очень люблю. Шон и Адам, привет", - рассказала Анастасия в программе "Невероятная правда о звездах".

Сколько лет детям - она не отметила. Однако KOLA сказала, что сама готова стать мамой и родить первенца.

"Я чувствую, что готова. Но когда это будет, решит вселенная", - добавила артистка.

Что известно о личной жизни певицы KOLA

Анастасия познакомилась с любимым летом 2022 года. Это произошло во время благотворительного мероприятия за границей, где она выступала.

Певица рассказывала, что у Вячеслава украинские корни, но он много лет живет в Израиле. В прошлом году пара сыграла свадьбу в Праге. KOLA не показывает лицо старшего на 13 лет мужа. Она только отмечает, что им приходится поддерживать отношения на расстоянии из-за карьеры в разных странах.

Напомним, ранее Лиза Глинская впервые рассказала об отношениях с сыном своего мужа.

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