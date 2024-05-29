Артистка рассказала об отношениях на расстоянии.

Популярная украинская певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, впервые заговорила о материнстве. Исполнительница рассказала об отношениях с мужем-иностранцем и объяснила, хочет ли он детей.

Как известно, артистка тайно вышла замуж за мужчину Вячеслава, который живет в Израиле. Пара познакомилась в 2022 году во время одного из концертов KOLA. Супруги живут отдельно из-за карьеры в разных странах. Анастасия говорит, что несмотря на расстояние и редкие свидания, она не ревнует любимого, а их отношения строятся на доверии.

"Основа любых долговременных отношений - это доверие, дружба и любовь. Мне повезло, потому что у меня все это есть. Все зависит от мужчины и женщины. Некоторых своих мужчин я ревновала, потому что они вели себя некрасиво", - объяснила певица.

Прудиус призналась, что уже задумывается над рождением детей. С мужем они часто обсуждают этот вопрос. Однако сейчас звезда больше сосредоточена на музыкальной карьере. Влюбленные еще думают над тем, где будут жить, когда у них появится ребенок.

"Это проблемка. Мы об этом очень часто говорим. Этот вопрос нужно еще решать, поскольку любимый работает в Израиле. Но уверена, что мы найдем выход", - отметила KOLA.

Сейчас знаменитость тщательно скрывает любимого Вячеслава, который, кстати, старше ее на 13 лет. Свадьбу пара сыграла в Чехии в 2023 году. Среди приглашенных гостей были только самые близкие друзья и родные.

Что известно о KOLA

Артистка начала свой творческий путь с проекта "Голос страны". Настоящую популярность Анастасия получила после начала полномасштабного российского вторжения. Сейчас она известная в Украине певица, а ее хиты занимают первые места в музыкальных чартах. Среди ее самых популярных песен "Salut papa", "Возле сердца", "Ценить жизнь", "Вместе ли?".

Напомним, ранее KOLA в клипе "Salut papa" рассказала об отсутствии отца в ее жизни.

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