Девушка вышла замуж в прошлом году.

Украинская певица KOLA, настоящее имя Анастасия Прудиус, известная благодаря хитам "Люди", "Чи разом", "Біля серця" и другими композициями, показала фотографии с тайной свадьбы. Об этом пишет Радио Люкс.

Девушка выбрала для росписи не традиционное белое платье, а белый корсет со светло - зеленой юбкой. Также, судя по фото, можно заметить, что фату КОLА решила не надевать. Она оставила волосы распущенными, а из аксессуаров на руке были серые часы.

Она с улыбкой смотрит в камеру и не скрывает своего счастья.

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Также исполнительница показала трогательный момент подготовки, как ее мама помогает надевать корсет перед началом церемонии.

Напомним, ранее KOLA рассказывала, что вышла замуж за украинца по имени Вячеслав, который родом из Днепра. Но в раннем детстве он переехал за границу и сейчас живет в Израиле. Он старше ее на 13 лет. Сама свадьба состоялась в Праге в 2023 году в кругу родных. Девушка говорила, что никогда не мечтала выйти замуж за иностранца и все события произошли случайно в ее жизни. Сейчас ей приходится жить на две страны. Других подробностей звезда не раскрывает и не показывает лицо избранника.

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