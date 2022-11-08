Украинская певица Алина Гросу сейчас не говорит о своей личной жизни, однако поклонники подозревают, что она рассталась с бойфрендом Романом Полянским. Полянский - российский актер. После 24 февраля он не высказывал свою позицию касательно войны в Украине и не появлялся в Instagram-блоге Алины. Недавно он засветился на мероприятии в Москве.
Сейчас Алина Гросу опубликовала трогательное лирическое стихотворение, в котором заговорила о разрыве с любимым и об одиночестве:
Ця ніч холодна і темна
Вона нас випила одна
І давить мозок мій тут навіть стеля
Візьму дешевого вина
Дістану за хвилину дна
Всі почуття мої тепер пустеля
Пуста квартира пару стін
З вікна тут стелить сірий дим
А двері більше не впускають тебе
Залишу тут своє життя
І тінь тої ким стала я
Лиш паспорт заберу, рюкзак і кеди
Артистка уточнила, что сама написала этот стих. Также она рассуждает над тем, стоит ли выпускать песню с такими словами.
Личная жизнь Алины Гросу
После полномасштабного вторжения РФ в Украину о бойфренде-россиянине Алины Гросу ничего не было слышно. Украинский артист Павел Зибров говорил, что видел Романа Полянского в Черновцах.
Сама певица не комментировала свои отношения, но после перенесенной операции говорила, что ей даже компот некому сварить. Это, а также появление Романа на мероприятии в Москве, навеяло мысли о том, что пара все же рассталась.
Напомним, Слава Демин намекнул, что Алина Гросу рассталась с бойфрендом-россиянином.