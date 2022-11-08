Она описала свое эмоциональное состояние трогательным стихом.

Украинская певица Алина Гросу сейчас не говорит о своей личной жизни, однако поклонники подозревают, что она рассталась с бойфрендом Романом Полянским. Полянский - российский актер. После 24 февраля он не высказывал свою позицию касательно войны в Украине и не появлялся в Instagram-блоге Алины. Недавно он засветился на мероприятии в Москве.

Сейчас Алина Гросу опубликовала трогательное лирическое стихотворение, в котором заговорила о разрыве с любимым и об одиночестве:

Видео дня

Ця ніч холодна і темна

Вона нас випила одна

І давить мозок мій тут навіть стеля

Візьму дешевого вина

Дістану за хвилину дна

Всі почуття мої тепер пустеля

Пуста квартира пару стін

З вікна тут стелить сірий дим

А двері більше не впускають тебе

Залишу тут своє життя

І тінь тої ким стала я

Лиш паспорт заберу, рюкзак і кеди

Артистка уточнила, что сама написала этот стих. Также она рассуждает над тем, стоит ли выпускать песню с такими словами.

Личная жизнь Алины Гросу

После полномасштабного вторжения РФ в Украину о бойфренде-россиянине Алины Гросу ничего не было слышно. Украинский артист Павел Зибров говорил, что видел Романа Полянского в Черновцах.

Сама певица не комментировала свои отношения, но после перенесенной операции говорила, что ей даже компот некому сварить. Это, а также появление Романа на мероприятии в Москве, навеяло мысли о том, что пара все же рассталась.

Напомним, Слава Демин намекнул, что Алина Гросу рассталась с бойфрендом-россиянином.

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