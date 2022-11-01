Пара пока никак не комментирует свои отношения.

Украинский ведущий Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" намекнул, что украинская певица Алина Гросу рассталась со своим возлюбленным, российским актером Романом Полянским.

Причиной для таких подозрений стало то, что Гросу недавно попала в больницу, и рядом с ней не было ее любимого. Тогда девушка буквально сказала, что ей даже некому компот сварить.

"Страница Полянского в Instagram закрыта, Алина ничего с ним не выкладывает. От интервью она отказывается. Некоторые поклонники уверены, что они с Романом расстались. Ждем официальную информацию", - сказал Демин.

Стоит отметить, что Алина Гросу и Роман Полянский начали встречаться в 2019 году. Актер снимался в клипах певицы, и даже записал вместе с ней несколько треков.

Напомним, Алина Гросу вышла на связь с поклонниками и рассказала, что недавно ей сделали операцию. При этом деталей болезни она не раскрыла.

Она отметила, что хирурги делали ей операцию аж три с половиной часа. Когда она пришла в себя после наркоза, сделала фото с больничной койки и поделилась им в соцсетях.

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