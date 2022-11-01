Роман Полянский давно не появляется в Instagram-stories Алины, из-за чего среди фанатов пошли слухи о расставании пары.

Певица Алина Гросу, которая в прошлом году сообщила об отношениях с российским актером Романом Полянским, сейчас не комментирует свою личную жизнь. А поскольку Роман перестал появляться в ее Instagram-блоге, публика начала поговаривать об их разрыве.

Еще одним подтверждением тому, что Гросу и Полянский больше не вместе стало то, что мужчину заметили на мероприятии в Москве. Речь идет о презентации фильма пропутинского режиссера Валерия Фокина, которая состоялась 30 октября. РосСМИ публикуют фотографии со встречи, на которых запечатлен Роман Полянский.

Сама Алина Гросу эту ситуацию еще никак не комментировала, однако неоднократно намекала на свое одиночество. Например, недавно она перенесла операцию. В блоге звезда сообщила, что ей пришлось самой варить себе компот, ведь больше некому.

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Кроме того, Слава Демин намекнул, что Алина Гросу рассталась с бойфрендом-россиянином.

"Страница Полянского в Instagram закрыта, Алина ничего с ним не выкладывает. От интервью она отказывается. Некоторые поклонники уверены, что они с Романом расстались. Ждем официальную информацию", - сказал Демин.

Также УНИАН писал, что Алина Гросу после паузы в творчестве довела до слез эмоциональным клипом.

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