Алина Гросу и Роман Полянский / фото instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу, которая в прошлом году сообщила об отношениях с российским актером Романом Полянским, сейчас не комментирует свою личную жизнь. А поскольку Роман перестал появляться в ее Instagram-блоге, публика начала поговаривать об их разрыве. 

Еще одним подтверждением тому, что Гросу и Полянский больше не вместе стало то, что мужчину заметили на мероприятии в Москве. Речь идет о презентации фильма пропутинского режиссера Валерия Фокина, которая состоялась 30 октября. РосСМИ публикуют фотографии со встречи, на которых запечатлен Роман Полянский.

Роман Полянский в Москве 30 октября 2022 года / фото - news.ru

Сама Алина Гросу эту ситуацию еще никак не комментировала, однако неоднократно намекала на свое одиночество. Например, недавно она перенесла операцию. В блоге звезда сообщила, что ей пришлось самой варить себе компот, ведь больше некому.

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Кроме того, Слава Демин намекнул, что Алина Гросу рассталась с бойфрендом-россиянином.

"Страница Полянского в Instagram закрыта, Алина ничего с ним не выкладывает. От интервью она отказывается. Некоторые поклонники уверены, что они с Романом расстались. Ждем официальную информацию", - сказал Демин.

Также УНИАН писал, что Алина Гросу после паузы в творчестве довела до слез эмоциональным клипом.

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