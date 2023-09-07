Супруга президента отметила, что она не является политическим советником.

Жена президента Украины Владимира Зеленского рассказала, дает ли она советы мужу. Первая леди отметила, что их семья старается не обсуждать политические темы.

"Это совсем неэтично давать советы президенту. Я его жена, а не политический советник. Мы такие вещи, честно говоря, в семье стараемся не обсуждать. Мы можем поговорить на любые темы. Но советов он у меня не просит. А даже если я его дам, то не уверена, что он его использует. У нас огромная пропасть между экспертностью моей и его. Я даже не думаю, что я какой-то совет могу ему дать", - пояснила Елена Зеленская в интервью BBC.

Впрочем, первая леди не отрицает, что иногда может давать мужу простые жизненные советы. По словам Зеленской, сейчас они ему не очень нужны, ведь президент думает о войне, это для него главная тема.

"Чисто человеческие советы - конечно. Как жену мужу, если он спрашивает, то я ему охотно их даю. Но, я думаю, что они не очень ему нужны, честно говоря, сейчас. Он живет войной, борьбой. Я не могу ему посоветовать ничего насчет поставки военной техники, это понятно. Чем ему еще помочь? Вы видите его интервью, ему нужно оружие. Ему нужно, чтобы нас усиливали", - рассказала первая леди.

Напомним, ранее Зеленская откровенно рассказала о жизни своей семьи в условиях войны. Она признает, что ее дочь не может планировать будущее, а сыну не хватает отца.

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