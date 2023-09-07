Жена президента Украины Владимира Зеленского рассказала, дает ли она советы мужу. Первая леди отметила, что их семья старается не обсуждать политические темы.
"Это совсем неэтично давать советы президенту. Я его жена, а не политический советник. Мы такие вещи, честно говоря, в семье стараемся не обсуждать. Мы можем поговорить на любые темы. Но советов он у меня не просит. А даже если я его дам, то не уверена, что он его использует. У нас огромная пропасть между экспертностью моей и его. Я даже не думаю, что я какой-то совет могу ему дать", - пояснила Елена Зеленская в интервью BBC.
Впрочем, первая леди не отрицает, что иногда может давать мужу простые жизненные советы. По словам Зеленской, сейчас они ему не очень нужны, ведь президент думает о войне, это для него главная тема.
"Чисто человеческие советы - конечно. Как жену мужу, если он спрашивает, то я ему охотно их даю. Но, я думаю, что они не очень ему нужны, честно говоря, сейчас. Он живет войной, борьбой. Я не могу ему посоветовать ничего насчет поставки военной техники, это понятно. Чем ему еще помочь? Вы видите его интервью, ему нужно оружие. Ему нужно, чтобы нас усиливали", - рассказала первая леди.
Напомним, ранее Зеленская откровенно рассказала о жизни своей семьи в условиях войны. Она признает, что ее дочь не может планировать будущее, а сыну не хватает отца.