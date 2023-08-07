Как оказалось, информация о пребывании певицы лежит на поверхности.

Украинская певица Надежда Мейхер находится в России. В сети нашли доказательства этого.

Выяснилось, что, просматривая страницу любого пользователя в Instagram, в графе "Информация об учетной записи" можно увидеть, где находится или где находился последний раз владелец профиля. Блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале обратил на это внимание.

Исходя из этой публичной информации, Мейхер якобы находится в России, или была там совсем недавно. Муж певицы - российский бизнесмен Михаил Уржумцев. В браке супруги воспитывают двух общих дочерей. С начала войны он не делал никаких заявлений.

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Жизнь Надежды Мейхер после вторжения РФ

Мейхер не комментирует, где сейчас находится. 5 августа она выступала в Болгарии, а до этого была в Германии и Италии.

Певица после полномасштабного вторжения публично перешла на украинский язык и рассказывала о зверствах оккупантов, эвакуации и благотворительных инициативах. В какой-то момент она на несколько месяцев исчезла из социальных сетей, а в мае вернулась с презентацией своего бренда.

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