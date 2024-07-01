Певица также рассказала о своем муже.

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Елена Винницкая, которая ранее призналась, что лежала в психиатрической больнице, впервые за долгое время появилась на публике. Звезда рассказала, чем занималась последние два года.

В программе "Ранок Марафон" на телеканале "1+1 Украина" Винницкая поделилась, что не просто так исчезла из инфопространства. По ее словам, после начала полномасштабного вторжения, она всю себя посвятила волонтерству.

В частности, Алена активно помогала украинским защитникам. Сейчас она занимается программой, главной целью которой является психологическая помощь ветеранам войны.

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"Мой фонд сделал новую программу, которая называется "Новая перспектива". Она направлена на наших ветеранов. У нас психологическое направление. То есть мы хотим вообще создать новое движение, которого еще нет в Украине и в мире. Мы хотим подготовить психологов для ветеранов. Это не военный психолог, ведь он работает на фронте и его первая задача - это вернуть бойца в бой. Наша цель - это помочь ветеранам, которые уже вернулись, и помочь им приспособиться к гражданской жизни", - рассказала исполнительница.

Артистка также призналась, что в начале вторжения россиян ее любимый - музыкант Сергей Большой - пополнил ряды ТрО. Сейчас он помогает раненым бойцам на фронте и вывозит их в безопасные места.

"Он в "Добробате" был, а потом пошел в Территориальную оборону. Уже почти второй год муж занимается медицинской помощью - вывозит раненых", - добавила Винницкая.

Что известно о Винницкой

Настоящее имя Винницкой - Ольга. Она известная певица, телеведущая и актриса. Звезда получила известность как участница группы "ВИА Гра". В составе коллектива она выступала с 2000 по 2003 год. После этого она начала сольную карьеру и выпустила несколько успешных альбомов, среди которых "Солнце" (2004), "007" (2005) и другие.

Кроме музыкальной карьеры, Алена также активно работала на телевидении и в кино. Сейчас она не выпускает новых песен и давно не выступает на большой сцене.

Напомним, ранее известный блогер рассказал, что Елена Винницкая имеет алкогольную зависимость.

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