Илья Парфенюк решил закрыть тему расставания с экс-возлюбленной.

Украинский певец Илья Парфенюк, выступающий под сценическим именем Parfeniuk, ответил на слухи об абьюзивных отношениях с бывшей девушкой - блогершой Симбочкой.

Экс-влюбленные неожиданно объявили о своем разрыве в начале ноября. Причину завершения отношений они не написали, но отмечали, что будут поддерживать общение ради общей дочери Софии.

Позже в сети поговаривали, что Илья якобы мог поднять руку на блогершу и это стало причиной их расставания. Однако исполнитель хитов "Провела екскурсію", "Забий" и "Врубай" решил расставить все точки над "і" в подобных предположениях.

"Я не знаю, где вы этого начитались. Это не могли говорить люди из моего близкого окружения, потому что в моем близком окружении нет таких людей, которые будут рассказывать неправду. А то, что это писали в TikTok для перегона трафика в Telegram, так как было очень много смс, то это правда. И очень быстро вскрылось, что это просто какие-то сообщения, которые разгоняются в сети", - ответил Парфенюк в проекте "Тур зірками".

К слову, пара была вместе почти два года. Летом прошлого года Илья сделал предложение любимой, а уже в марте 2024-го экс-возлюбленные стали впервые родителями. У них родилась дочь София, которой сейчас 9 месяцев.

Напомним, недавно актер-воин Максим Девизоров резко высказался о бывшей, которая родила от другого.

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