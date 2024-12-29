Максим Девизоров признался, свободно ли его сердце после развода.

Известный украинский актер, звезда сериала "Первые ласточки" и военный Максим Девизоров впервые прокомментировал развод с актрисой Светланой Гордиенко, о котором стало известно в июле этого года. Артист ответил, почему не сложились их отношения и свободно ли его сердце сейчас.

Как известно, пара поженилась в мае 2022 года, а уже в этом году они объявили, что больше не вместе. Причин разрыва брака экс-супруги не называли. Артистка лишь отметила, что она могла быть в отношениях "эгоистичной и жестокой", но у них с экс-возлюбленным разные понятия слова "семья". Судя по высказываниям звезд, их развод был скандальным и сейчас, в частности, Девизоров не слишком положительно отзывается об экс-супруге.

В интервью для издания OBOZ.UA знаменитость отметил, что они с Гордиенко развелись, потому что они разные люди, и Светлана совсем ему не подходит. Вероятно, женщина сильно обидела Максима, поскольку ее он сейчас называет "гнилым яблоком". По его словам, они не поддерживают связь после расставания, потому что в этом нет смысла.

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"Я скажу одним предложением... Просто не тот человек встретился на моем пути. Гнилое яблоко. Вот и вся причина. Отношений мы пока не поддерживаем никаких - это для меня не имеет смысла", - сказал актер.

Максим признался, что после развода он не спешит строить новые отношения. Актер заверил, что сейчас его сердце свободно.

Напомним, ранее Светлана Гордиенко впервые стала мамой спустя месяц после развода. Поговаривают, что сына актриса родила от актера Романа Соболевского, известного по сериалу "Плут 2".

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