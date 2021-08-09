Актер пообещал сразу же перевести обещанные деньги, как только получит видео с плевком в лицо пропагандисту.

Скандальный актер Алексей Панин пообещал 500 евро тому, кто плюнет в лицо главному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Обращаюсь ко всем, кто увидит эту гниду! Пожалуйста, плюньте, при встрече, ему в рожу!" - призвал Панин.

Актер пообещал сразу же перевести обещанные деньги, как только получит видео с плевком в лицо пропагандисту.

"Я понимаю что он больной и обращать на него внимание не следует, но то, что он позволил себе говорить в адрес Лии Ахеджаковой, переходит все границы! Я заплачу 500 евро! Больше не могу, извините!" - написал Панин.

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Автор: Иван Бойко