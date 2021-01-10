Умерла мать актера Татьяна Власова, которая много лет работала редактором издательства «Наука».

Умерла мама скандального российского актера Алексея Панина.

Об этом 10 января сообщило издание «Дни.ру».

Власова скончалась еще 5 января, однако об этом стало известно только сейчас. Причина смерти женщины неизвестна. Сообщается, что в настоящий момент решается вопрос приезда в Москву на ее похороны Панина, который переехал жить в Испанию.

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Татьяна Власова много лет работала редактором издательства «Наука» и всегда поддерживала своего знаменитого сына, который часто попадал в скандальные истории. Отец актера скончался, когда Алексею было 20 лет.

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Автор: УНИАН