Умерла мама скандального российского актера Алексея Панина.
Об этом 10 января сообщило издание «Дни.ру».
Власова скончалась еще 5 января, однако об этом стало известно только сейчас. Причина смерти женщины неизвестна. Сообщается, что в настоящий момент решается вопрос приезда в Москву на ее похороны Панина, который переехал жить в Испанию.
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Татьяна Власова много лет работала редактором издательства «Наука» и всегда поддерживала своего знаменитого сына, который часто попадал в скандальные истории. Отец актера скончался, когда Алексею было 20 лет.
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