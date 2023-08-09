Актер отметил, что публикует переписки с путинистом лишь из-за его позиции относительно войны и всего кремлевского режима.

Известный актер Алексей Панин, который осуждает войну в Украине и открыто критикует российскую агрессию, "подлил масла в огонь" скандала вокруг Филиппа Киркорова. Сначала артист сказал, что у него был с ним секс, а теперь же он раскрыл грязные подробности общения с путинистом.

Так, Панин записал новое видео, в котором объяснил свой поступок. Он отметил, что сейчас Киркоров судорожно пытается "обелить" свою репутацию, для этого он даже нанял адвоката.

"Киркоров тщательно подчистил нашу с ним переписку, но кое-что он таки упустил... Конечно, можно сказать, что это невинная переписка о цветочках, но это нужно быть либо упоротым, либо ненормальным", - заявил актер.

По словам Панина, он не стал бы раскрывать секреты Киркорова, если бы тот не стал путинистом. Актер возмущен тем, что певец продолжает поддерживать кремлевский режим.

"Если бы, конечно, Киркоров не поддерживал Путина, если бы он не поддерживал этот преступный режим, который сейчас находится у власти РФ, который убивает людей Украины, я бы о нем ничего не сказал... Я ненавижу таких лицемеров, которые являются скрытыми геями и при этом поддерживают режим, который уничтожает права ЛГБТ в РФ. Уничтожает вообще все права человека! Я говорю всегда правду", - отметил Панин.

На опубликованных скриншотах переписки можно заметить, что Киркоров писал Панину летом 2020 года. Он якобы звал актера на "специфические тусовки". При этом Киркоров отмечал, что уже давно ждал возможности "полного беспредела и грязи", а потому активно звал Панина, чтобы тот присоединился к его "развлечениям".

Панин вскрыл секрет Киркорова - с чего все началось

Недавно Панин заявил, что у него были очень близкие отношения с путинистом Киркоровым. Актер признался, что когда-то вступал с певцом в интимную связь.

После этого в команде Киркорова отреагировали на слова Панина, что у них был секс. Актера назвали "клоуном" а все его заявления попытались опровергнуть.

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