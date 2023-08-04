Менеджер путиниста заявила, что Панин - клоун.

Представитель Филиппа Киркорова назвала клоуном Алексея Панина, который в интервью Ксении Собчак рассказал, что имел с путинистом связь интимного характера.

Так, Екатерина Успенская в комментарии российскому изданию Daily Storm сказала, что подавать в суд на Панина нет смысла, так как он давно уже живет в Испании.

"Он давно не живет в России, поэтому судиться в России не с кем. Мне кажется, он зарекомендовал себя как клоун, к чему нам с ним вести диалог?!" - сказала Успенская.

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Отметим, в интервью Ксении Собчак Панин сказал, что у него был секс с известным российским артистом, у которого маленький член. Однако фамилию Киркорова "запикали". Лишь после этого Панин вышел на связь с поклонниками и расставил все точки над "і".

Он сказал, что у него действительно был секс с путинистом. По реакции Панина стало понятно, что ему стыдно за это. Кроме того, он сказал, что лучшая подруга его жены "страпонила" Киркорова.

Напомним, ранее Алексей Панин заявил, что хочет приехать в Украину.

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