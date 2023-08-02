Он признался, что у них была интимная близость.

Российский актер Алексей Панин рассказал об артистах-гомосексуалистах. Он отметил, что ему пришлось извиняться перед Максимом Галкиным за интервью Ксении Собчак, после которого зрители подумали, что у них были интимные отношения.

На самом деле, как рассказал актер, у него не было секса с Галкиным. Зато у него были близкие отношения с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым. Подробнее рассказывать об этом Панин не захотел, но по его реакции заметно, что ему стыдно за это.

"Я еб*лся с Филиппом Киркоровым", - четко произнес Панин.

Также он добавил, что в российском шоу-бизнесе есть еще один человек, принадлежащий к ЛГБТ-сообществу. По словам Панина, это актер театра и кино Виктор Сухоруков.

Алексей Панин - последние новости

В интервью Ксении Собчак Панин заявил, что хочет приехать в Украину, несмотря на то, что ему запрещен въезд в нашу страну еще с 2014 года. Тогда он поддержал незаконную аннексию Крыма и оккупацию Донецкой и Луганской областей.

Однако в 2022 году он осудил преступный режим Кремля и поддержал Украину в большой войне.

"Что это получается, что мне закрыли (въезд в Украину – УНИАН.), здесь у меня розыск? Это дело принципа. Я в России – террорист, я искренне волнуюсь за происходящее в Украине. Мне не нужно туда, но это дело принципа. Либо я враг этим, либо этим", – сказал Панин.

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