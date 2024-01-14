Девушка срочно обратилась к хирургу.

Певица Алина Гросу рассказала о серьезной травме во время съемок нового клипа. Девушке пришлось срочно ехать в больницу и обращаться к хирургу. Подробности инцидента она рассказала в инстагарме и показала забинтованный палец.

"Я только что вернулась от хирурга, потому что во время смены я, сидя на лошади, сорвала себе полтора ногтя. Один ноготь чуточку кровоточил, другой на волоске держался, я не смогла его сама снять. Меня отправили к хирургу, чтобы он обработал все, чтобы оторвать его до конца под лидокаином. Но после того, как его сорвала, я еще снималась 10 минут, немного собой этим горжусь. У меня впервые такое в жизни", - отметила Гросу.

Алина добавила, что не понимает, как могло такое случиться и почему она была такой неосторожной.

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"Жаль, потому что смену пришлось перенести на другой день и придется доснимать", - сказала Гросу.

Напомним, последний год Алина жила в Америке, там она изучала актерское мастерство. Однако в декабре 2023 года она приехала в Украину. Сначала девушка посетила в Черновцах свою бабушку и показала семейные фотографии. Дальше решила вернуться к певческой карьере.

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