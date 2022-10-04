Известно, что Дианов посетил театральное представление под названием "Похоже на счастье", в котором играет Роговцева.

Популярная украинская актриса театра и кино 85-летняя Ада Роговцева встретилась с освобожденным из российского плена защитником "Азовстали" морским пехотинцем Михаилом Диановым.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала щемящее фото с украинским героем.

Известно, что Дианов посетил театральное представление под названием "Похоже на счастье", в котором играет Роговцева. После выступления она подошла к защитнику Мариуполя и со слезами на глазах обняла его.

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"Миша. Михаил Дианов. Каким счастьем было обнять его! Какой честью! Я молюсь и мечтаю обнять каждого, кто сейчас в плену", - подписала фото актриса.

Напомним, ранее Роговцева рассказала, что ее внук Алексей тоже защищает Украину на передовой. Она его публично поздравила и опубликовала черно-белое фото. Кроме этого призналась, как ей тяжело, что не может обнять его сейчас.

Кто такой Михаил Дианов: что известно о морпехе с "Азовстали"

Старший сержант 36 ОБрМП ВСУ Михаил Дианов был среди тех, кого россияне взяли в осаду на "Азовстали" в Мариуполе. В сентябре он наконец попал домой – в составе группы из 215 человек, которых удалось вернуть Украину во время последнего обмена пленными 21 сентября, когда 200 защитников Украины обменяли одного из лидеров "ОПЗЖ", кума президента РФ Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые служили в рядах Вооруженных сил Украины. Спасли даже тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР". Кроме этого, были уволены пятеро командиров ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ – Денис Шлега). Они будут находиться под личной протекцией президента Турции на время до конца войны.

Вскоре появился поименный список всех освобожденных из русского плена. Как отметил Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроен россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.

Мужчина также был среди тех, кого оккупанты держали в колонии в оккупированной Еленовке, по которой ими же был нанесен удар. Михаил называет это место концлагерем и рассказывал, как захватчики мучили пленных голодом.

Четыре месяца пребывания в плену россиян изменили мужчину до неузнаваемости. Боец похудел на 40 кг, а его состояние здоровья значительно ухудшилось. Сейчас морского пехотинца ждет длительное лечение за рубежом. После этого он планирует открыть в Украине мастерскую по обработке металла.

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