Шоумен, за чьей личной жизнью следят тысячи поклонников, высказался о прошлых отношениях.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук в конце 2022 года расстался со своей второй женой Кристиной Горняк. Почти сразу стало известно, что он крутит роман с журналисткой по имени Екатерина. Такая насыщенная личная жизнь шоумена вызывает интерес у поклонников.

Сейчас Вова принял участие в шоу "єПитання", где, согласно правилам, команда имеет право только на две ошибки. Мужчина сравнил это со своей личной жизнью, намекнув на то, что считает ошибками два своих брака:

"Все нормально. Я так понимаю, что шоу "єПитання" для меня и обо мне, потому что здесь есть правило двух ошибок, как в моей личной жизни. Все нормально".

В другом раунде шоу Владимир Остапчук признался, что одна из его бывших женщин называла его "свиньей".

Личная жизнь Владимира Остапчука

С 2007 по 2020 год Остапчук был в отношениях с Еленой Войченко. В браке у пары появилось двое детей - Эмилия и Эван. Сейчас дети живут с мамой. К слову, после развода Остапчук и Войченко публично выясняли отношения, обвиняя друг друга в плохом исполнении родительских обязанностей, но сейчас конфликт исчерпан.

Второй женой Вовы была нотариус Кристина Горняк. Пара развелась "тихо" - без публичных выяснений отношений. Причину развода они решили скрыть от публики.

Напомним, Владимир Остапчук заявил, что после второго развода пошел к психологу.

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