О его разрыве с Кристиной Горняк стало известно в конце 2022 года.

Владимир Остапчук, который в 2022 году развелся со второй женой Кристиной Горняк, сейчас впервые раскрыл подробности перемен в личной жизни. Он рассказал, что начал ходить к психологу.

"Я тебе скажу, что после некоторых перемен в личной жизни я пошел к психологу. Я и раньше ходил, потом закинул. Для меня очень важно говорить. Проговаривать", - высказался шоумен в программе "Адские муки с Евгением Клопотенко".

Больше подробностей своей личной жизни Остапчук не раскрывал.

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Отметим, что сейчас ходят слухи о том, что у шоумена появилась новая девушка. Ему приписывают роман с журналисткой Екатериной Полтавской. В Instagram-блоге Кати и Вовы неоднократно замечали фотографии на одних и тех же локациях, поэтому поклонники сделали вывод, что они проводят время вместе.

Остапчук также пытается поддерживать контакт с первой женой Еленой Войченко, поскольку именно с ней живут двое их общих детей. Первое время после развода они публично ссорились, но в конце лета 2022 года смогли найти общий язык.

"У нас были какие-то благотворительные концерты, и я с ними несколько раз встречался вживую, но это было уже очень давно. Переписываемся, общаемся с детьми. Скажу, что нормализовались отношения с Еленой. И есть вещи, которые я говорил публично и за которые мне стыдно. Жизнь есть жизнь", - комментировал ранее Владимир.

Напомним, травести-дива Монро рассказала о новом романе Владимира Остапчука.

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