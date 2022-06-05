Телеведущая опубликовала снимок со своим отцом.

5 июня отец украинской телеведущей Екатерины Осадчей празднует день рождения. Звезда публично поздравила его, опубликовав в своем Instagram-блоге теплый снимок с родителем.

"Я желаю тебе здоровья, сохранять эту невероятную любовь к жизни и всему, что ты делаешь! В феврале, когда мы отправлялись с детьми от родителей на запад Украины, прощались и не знали, увидимся ли снова, никто это не говорил вслух, но все понимали…

Родители остались в пригороде Киева и вместе с котом пережили все самые страшные ночи и дни недалеко от Василькова. Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя! C Днем рождения! Победа скоро и враги нам больше не будут портить нашу жизнь", - написала Екатерина.

Напомним, Горбунов рассказал, как переживает разлуку с сыновьями. Младшенький уже не узнает отца, ведь они общаются только по видеосвязи.

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