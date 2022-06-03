Телеведущий часто видит детей по видеосвязи, однако это не заменит живого общения.

Украинский телеведущий и муж Екатерины Осадчей Юрий Горбунов рассказал, что за взрослением сыновей Ивана и Данила наблюдает только по видеосвязи. Ему от этого очень грустно, по детям невероятно скучает. Своими эмоциями шоумен поделился в интервью "Сніданок з 1+1".

"Когда мы расстались с Данилой, ему было 6 месяцев, а сейчас ему уже 9. Ивану мы как раз отпраздновали 19 февраля 5 лет. И Данило из ребенка, который только лежал, стал ребенком, который уже сидит, стоит на ножках, делает первые шаги. Я это все вижу только по фото или видео. Это мне жаль, конечно", - рассказал телеведущий.

Горбунов добавил, что младший нередко не узнает своего папу во время созвонов по видеосвязи.

"Когда мы несколько дней не созваниваемся, то потом он так внимательно смотрит, ему нужно некоторое время, чтобы узнать", - поделился Юрий.

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