Он говорит, что тема войны для них - табу.

Популярный украинский актер родом из Беларуси Павел Вишняков рассказал, как его родные относятся к войне в Украине и к тому, что он уже много лет живет в Киеве.

По его словам, они продолжают общаться, однако не затрагивают тему войны. Он считает, что так они могут сохранить хоть какую-то связь.

"Они меня не поддерживают", - признался Вишняков в интервью УНИАН.

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Он добавил, что переехал в Украину в 2015 году. До этого он жил в Беларуси и даже бывал в России, однако оставаться там не захотел. При этом он говорит, что в стране-агрессора у него остался друг.

"За два года до этого (до переезда, - УНИАН) мы снимали в Киеве сериал, и я собственными глазами видел, что происходит на Майдане, за что и против кого борются украинцы. Но когда после съемок уехал в Беларусь и Россию, то услышал, как там искажают информацию, как в российских СМИ врут о событиях в Украине. Тогда понял, что жить в РФ не хочу", - добавил Вишняков.

Чем известен Павел Вишняков

Павел Вишняков - популярный украинский актер. Он сыграл в таких сериалах как "Опер по вызову", "Певица", "Возвращение Мухтара", "Наседка", "Женские секреты", "Женский доктор" и других.

С начала полномасштабной войны основал благотворительный фонд, который помогает военным, парамедикам и детям.

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