Она ответила на популярный вопрос поклонников.

Пока Настя Каменских и Потап находятся в Колумбии и пытаются завоевать испаноязычный рынок, ведьма Мария Тихая сделала расклад на их личную жизнь и вероятное пополнение. Женщина ответила на вопрос: "Хочет ли Каменских детей?".

"Нет, мне кажется, что они с Потапом такие люди, которые созданы гулять и даже не задумываются о детях", - рассказала Тихая в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Ведьма говорит, что у Каменских сейчас в приоритете другие планы.

"Я не чувствую от нее желания материнства, есть такие женщины, я их не осуждаю, чайлдфри называются", - сказала Мария.

Она добавила, что даже, если Настя забеременеет, то это будет просто для пиара. Кстати, у Потапа есть 16-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой.

Что известно об отношениях Насти Каменских и Потапа

Настя Каменских и Потап поженились в 2019 году. В прошлом году поговаривали, что пара якобы развелась из-за измены мужчины. Позже известный блогер рассказывал, что у Каменских якобы есть новый бойфренд в Испании. Но Настя и Потап не комментируют свои отношения.

Напомним, недавно ведьма рассказала о неверности певца Арсена Мирзояна.

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