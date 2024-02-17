Она ответила на популярный вопрос украинок.

Ведьма Мария Тихая сделала расклад на украинского певца Олега Винника. Женщина ответила на интересующий многих поклонниц вопрос: "Вернется ли исполнитель в украинский шоу-бизнес?"

"Он очень хочет. Кто же будет столько денег терять? Он очень много потерял денег. Он хочет вернуться, но не факт, что его примут здесь", - отметила Тихая в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Она также посмотрела по картам, есть ли у певца плохая привычка и зависимость.

"Есть зависимости. Это может быть и алкоголь, и наркотики. Карты показывают, что есть прям все из этого", - добавила Тихая.

Что известно об Олеге Виннике

Певец Олег Винник в начале войны уехал в Германию на лечение. Позже дал интервью, в котором сказал, что будет сожалеть о том, что не взял в руки оружие и не пошел защищать Украину от врагов.

Затем появилась информация о том, что Винник планирует европейский тур, ведь имеет финансовые трудности. По его словам, он много отдает на помощь ВСУ, но возвращаться в Украину пока не планирует.

Напомним, ранее известный режиссер Олег Боднарчук раскрыл подробности об Олеге Виннике. Он подчеркнул, что он вряд ли вернется в украинский шоу-бизнес.

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