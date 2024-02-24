Она сказала, где именно это могло произойти.

Ведьма Мария Тихая сделала расклад отношений украинских певцов Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко. Женщина решила посмотреть, были ли измены в их браке, ведь ходили слухи, что артист неверен своей второй половинке.

"Да, были измены. Это его работа, публичные люди. Это был не просто человек с улицы, это четко работа. Его окружение, поездки, концерты или даже сотрудники в его команде", - отметила Тихая в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также она добавила, что карты показывают верность Тони в отношениях.

Кстати, ранее Арсен говорил, что слухи о его изменах он не хотел комментировать. Якобы, когда он читал такую информацию, то смеялся и удивлялся тому, что придумали о нем люди.

Что известно об отношениях Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Звездная пара сыграла свадьбу в 2017 году. Позже у них родилась дочь Нина. У Арсена от предыдущих отношений есть двое сыновей.

Тоня рассказывала, что ее мама была против их отношений с Арсеном и советовала хорошо подумать. На тот момент мужчина был женат. Когда он развелся и доказал серьезность намерений, Нина Митрофановна и Мирзоян нашли общий язык.

Напомним, ранее ведьма рассказала, вернется ли Олег Винник на украинскую сцену .

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