Певица уехала из Украины и теперь будет жить в Испании, говорит Беспалов.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов ранее говорил о том, что семейная жизнь Насти Каменских и Потапа дала трещину. По его словам, пара в скором времени официально разведется.

Однако ни Потап, ни Настя эту информацию не подтверждают. Несмотря на это Беспалов продолжил "копать" и выяснил, что сейчас Каменских живет в Испании со своим новым молодым человеком.

"Настя Каменських с новым мужчиной живет в Испании, у нее все хорошо. Потап где-то далеко. Все что Анастасия могла выжать из Потапа, она выжала. И сейчас она наконец наслаждается жизнью", - сказал Беспалов на своем YouTube-канале.

Также блогер раскрыл немного подробностей о новом избраннике Каменских. Он говорит, что этот мужчина хороший, у него есть деньги, поэтому теперь он будет вкладывать финансы в музыкальную карьеру Насти.

При этом Беспалов говорит, что Каменских решила стать испанской певицей.

"Она решила разорвать связь с Украиной, но выступать под украинским флагом, периодически сюда приезжать, снимать контент и делать вид, что красивая украинка танцует гопака. Вот вам и патриотизм", - отметил блогер.

Напомним, ранее Потап публично извинился перед Настей Каменских. Что же могло стать причиной для такого поступка Потапа - неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: