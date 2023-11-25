Украинская певица Настя Каменских и продюсер Потап развелись. Пара не объявляет официально о разрыве по личным причинам.
"Недавно я услышал в частном разговоре, что Потам и Настя Каменских развелись. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине. С собачкой по лесу гуляет – я видел в Instagram. Я не могу понять, почему это она в Украине. Они же вместе уезжали. Она очень быстро вернулась", - рассказал блогер и радиоведущий Артур Адамов.
По его словам, сейчас ходят такие слухи, что вот неделя-вторая и Потап с Настей объявят о своем разрыве. При этом он указал, что Каменских не говорит о разводе по личным причинам. Также он напомнил, что звездная пара годами скрывала свои отношения.
Слухи о разводе Потапа и Насти Каменских - что известно
Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что Потап и Настя Каменских разводятся из-за неверности. По его словам, продюсер изменил супруге с ее подругой, а Каменских якобы не простила этого. Он указал, что пара тайно разошлась.
Позже Беспалов опроверг слухи о том, что разлучницей стала подопечная продюсера Катерина, с которой Потап недавно презентовал новую песню "Рай де?". Блогер заверил, что между Потапом и Катериной сугубо профессиональные отношения.