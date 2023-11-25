Отмечается, что Потап живет за границей, а Настя остается в Украине.

Украинская певица Настя Каменских и продюсер Потап развелись. Пара не объявляет официально о разрыве по личным причинам.

"Недавно я услышал в частном разговоре, что Потам и Настя Каменских развелись. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине. С собачкой по лесу гуляет – я видел в Instagram. Я не могу понять, почему это она в Украине. Они же вместе уезжали. Она очень быстро вернулась", - рассказал блогер и радиоведущий Артур Адамов.

По его словам, сейчас ходят такие слухи, что вот неделя-вторая и Потап с Настей объявят о своем разрыве. При этом он указал, что Каменских не говорит о разводе по личным причинам. Также он напомнил, что звездная пара годами скрывала свои отношения.

Слухи о разводе Потапа и Насти Каменских - что известно

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что Потап и Настя Каменских разводятся из-за неверности. По его словам, продюсер изменил супруге с ее подругой, а Каменских якобы не простила этого. Он указал, что пара тайно разошлась.

Позже Беспалов опроверг слухи о том, что разлучницей стала подопечная продюсера Катерина, с которой Потап недавно презентовал новую песню "Рай де?". Блогер заверил, что между Потапом и Катериной сугубо профессиональные отношения.

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