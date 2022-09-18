Сейчас мексиканский актер участвует в корриде.

Известный мексиканский актер Гильермо Капетильо покорил миллионы женщин, появившись в популярном сериале "Дикая Роза". Но после окончания съемок он завершил свою карьеру в кино, так как не смог удержать популярность.

Впрочем, он нашел, чем себя занять. Оказывается, что любимчик миллионов женщин стал тореодором. По данным СМИ, актер знает, как обращаться с быками, и даже участвовал в корриде.

Несмотря на то, что Рикардо из "Дикой Розы" ежедневно рискует своей жизнью, эта работа действительно приносит ему удовольствие.

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Напомним, в 1987 году его пригласили на роль Рикардо Линареса в культовый мексиканский сериал "Дикая Роза", где его герой знакомится с Розой Гарсия (Вероника Кастро), девушкой из бедного района, позже влюбляется в неё, а в конце сериала они остаются вместе.

Поскольку на роль Рохелио Линареса, брата Рикардо, подходящих актёров не нашлось, сценаристы решили сделать братьев близнецами, и Гильермо Капетильо сыграл сразу две роли.

В мексиканском кинематографе "Дикая Роза" - первый сериал, в котором две роли исполнял один и тот же актёр. Позже эта практика будет востребована повсеместно.

Напомним, мексиканская актриса, звезда сериала "Дикая Роза" Вероника Кастро запомнилась зрителям молоденькой и задорной девушкой, но если взглянуть на ее нынешний внешний вид, то узнать ее сложно.

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