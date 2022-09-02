Сейчас Веронике Кастро 69 лет, но многие помнят ее еще очень юной девушкой.

Мексиканская актриса, звезда сериала "Дикая Роза" Вероника Кастро запомнилась зрителям молоденькой и задорной девушкой, но если взглянуть на ее нынешний внешний вид, то узнать ее сложно.

За последние годы внешность Кастро очень изменилась. Поговаривают, что звезда не хотела смириться со старением, поэтому прибегала к услугам пластических хирургов. Вероятно, ей попался не очень квалифицированный специалист, так как ее внешность изрядно изуродована.

Поклонники "Дикой Розы" отмечают, что сейчас она выглядит как жертва пластических операций.

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Кроме того, в 2019 году главная героиня "Дикой Розы" и "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро объявила о завершении кинокарьеры. Возможно, это связано с ее испорченной внешностью.

Напомним, ранее взрывная украинская реперка Alyona Alyona, которая буквально ворвалась в шоу-биз с хитом "Рыбки", удивляет своих фанатов невероятными результатами похудения.

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