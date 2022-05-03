Солист дуэта TamerlanAlena в первые дни войны пошел защищать свою страну.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину солист дуэта TamerlanAlena решил отдать долг Родине и пойти защищать свою страну. Артист признался, что ранее старался держаться подальше от оружия, однако после 24 февраля 2022 выбора у исполнителя не осталось. Об этом он рассказал в интервью "ЖВЛ".

"Есть правило - если ты взял оружие, то нужно стрелять. Здесь никто нас не спрашивал, враг к нам пришел без приглашения, и, к сожалению, с оружием. Я считаю, что долг каждого мужчины - быть здесь, рядом со своей страной, которая сейчас проходит один из тяжелейших периодов в своей истории. Это гражданский долг перед своей страной", - рассказал музыкант.

Тамерлан констатировал - не ощущает удовольствия от того, что пришлось заменить микрофон в руках на оружие, однако убежден, что делает все правильно.

"Есть ощущение долга. Я не получаю удовольствия, держа в руке автомат Калашникова вместо микрофона. Я очень хочу, чтобы это все закончилось", - поделился артист.

Тамерлан рассказал, что после событий 24 февраля вывез семью на запад Украины - около двух недель они жили в городе Яремче Ивано-Франковской области. Потом приняли решение ехать за границу и отправились в Польшу.

Жена Алена Омаргалиева и их сын Тимур поддерживают папу, который принял решение защищать свою страну.

"Она (Алена, - ред.) переживала и переживает до сих пор, потому что это достаточно рискованно и опасно. Тем более, я не военный человек. Она сказала, что очень гордится поступками и принятым мной решением", - поделился Тамерлан.

Напомним, недавно солист дуэта TamerlanAlena с ужасом вспомнил, как его едва не убил снайпер.

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