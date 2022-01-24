Поклонники отметили их невероятную схожесть на фото.

Украинская певица Оля Полякова, которая стала звездным тренером 12 сезона шоу "Голос страны", пришла на презентацию со своей старшей дочерью Машей.

Девушки успели не только насладится выступлениями знаменитостей, светскими беседами, но и пофотографироваться. Так, Оля предстала на новых снимках в блестящем комбинезоне с глубоким декольте, а Маша позировала в красном костюме из люрекса, черной майке и галстуке.

Интересно, что девушки сделали одинаковый макияж - черные длинные стрелки на глазах и нюдовая помада.

Читайте такжеЖена Павлика планирует увеличить грудь и сделать ринопластику: муж против"Красавицы", "Маленькая копия вас", "Шикарные девушки", "Дочь и мама точь-в-точь", "Тот случай, когда копия превзошла оригинал", "Обе красавицы", - пишут поклонники.

Напомним, ранее 17-летняя дочь Оли Поляковой показала редкое фото своего парня-красавчика.

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