Исполнительница отметила, что такое желание есть у большинства ее коллег.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее рассказала о самом странном подарке от мужа, на этот раз поделилась, что бы пожелала и подарила своей коллеге - артистке Тине Кароль. Исполнительница отметила, что хотела бы, чтобы звезда получила от нее нематериальный презент.

Журналистка "Нашего радио" поинтересовалась у Поляковой: "Думаю, очень много артистов украинского шоу-бизнеса хотят получить подарок от Оли Поляковой лично. Но что бы вы подарили под елку Тине Кароль?". Знаменитость призналась, что сама она любит физические вещи, которые можно подержать в руках.

Однако на вопрос о Тине Ольга задумалась на несколько секунд и вспомнила, что раньше они дарили друг другу цветы после концертов. А сейчас она бы дарила скорее эмоции, в частности, делала бы другого человека счастливым.

Певица предположила, что если бы она была Богом, то подарила бы коллеге еще большую популярность и успех среди меломанов. По ее словам, об этом мечтает почти каждый артист. В то же время она добавила, что также пожелала бы Тине встретить свою любовь и быть счастливой.

"Мы с Тиной обменивались букетами на концертах друг друга. Если бы я была Богом, я подарила бы Тине счастье, любовь. Конечно, то, что она хочет больше всего, - это большую славу и любовь своих слушателей. Все артисты этого хотят. Пусть будет счастлива!" - подчеркнула исполнительница.

К слову, не секрет, что долгое время Полякова и Кароль враждовали. Между ними произошел конфликт из-за одного из высказываний Ольги. Несколько лет назад после смерти мужа Тины - продюсера Евгения Огира - она назвала коллегу "главной плакальщицей на похоронах". Это не могло не задеть Кароль. После этого они не общались и избегали встреч на публичных мероприятиях. Однако сейчас, похоже, вражда утихла, и звезды не держат обид друг на друга.

Напомним, ранее Полякова показала себя до и после похудения. Артистка удивила результатом своего перевоплощения.

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