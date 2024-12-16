Накануне праздников певица призналась, что больше всего любит получать материальные подарки.

Оля Полякова рассказала, что любит получать в подарок практичные вещи: шубу, сапоги или сумку. Ее дочери Алиса и Маша на Новый год попросили седло для лошади и деньги.

В интервью "Нашему радио" Полякова призналась, что больше всего ценит материальные подарки.

"Алиса хочет седло за какие-то бешеные деньги. Маше, если бы ей дали просто деньги и много, то она была бы счастлива. Самые лучшие для меня - материальные подарки. Когда мне дарят шубу, сапоги или красивую сумку - вот это люблю", - призналась звезда.

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Она также рассказала о подарках, которые ее дочери, Алиса и Маша, заказали на Новый год. Оля Полякова также вспомнила один из самых необычных подарков от своего мужа Вадима. Вскоре после рождения их младшей дочери, он заказал для нее выступление оперного певца прямо на кухне. Певица призналась, что это было очень кринжово, поскольку в то время она кормила грудью Машу.

"Помню свое грудное вскармливание 10-месячной Маши, когда к нам пришел оперный певец. И пел на кухне. Муж мне заказал такой концерт. Это было очень кринжово. Но я это запомнила", - вспомнила Оля Полякова.

Напомним, Полякова и Ефросинина прокомментировали слухи об их конфликте.

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