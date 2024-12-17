Певица поразила этим фото.

Украинская певица Оля Полякова продолжает удивлять своих поклонников. На этот раз звезда поделилась впечатляющими результатами своей трансформации, опубликовав в Instagram фотоколлаж, сравнивающий ее фигуру до и после похудения.

На старом черно-белом фото, вероятно, сделанном во время одного из ее выступлений, Полякова выглядит совсем иначе. Певица призналась, что сама удивлена, увидев эти кадры:

"Сама не верю, что это была я. Но я это исправила и горжусь своим результатом. Посмотрите на мою трансформацию", - написала звезда.

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В контрасте со старым фото, на новом снимке Полякова предстает в спортивном образе, демонстрируя подтянутую фигуру. Обтягивающие лосины и короткий топ подчеркивают ее стройность и рельефные мышцы.

Оля Полякова всегда была известна своей энергичностью и позитивным настроем. Однако, ее кардинальное перевоплощение доказывает, что она не только талантливая певица, но и настоящая спортсменка, которая способна достигать поставленных целей.

Своими достижениями Полякова вдохновляет миллионы женщин, показывая, что в любом возрасте можно выглядеть великолепно и чувствовать себя уверенно. Ее история - это очередное подтверждение того, что благодаря настойчивости и труду можно достичь любых высот.

Напомним, Полякова рассказала о самом странном подарке от мужа.

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