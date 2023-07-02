Певица пожаловалась на боли в мышцах.

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на плохое самочувствие. В инста-сториз она рассказала, что во время поездки в Лондон серьезно заболела.

По ее словам, на такое состояние повлияли недосып, перелеты и перегрузка. Она призналась, что не берегла свое здоровье, и ей это аукнулось.

Первым делом певица пошла в аптеку, однако цены ее шокировали. Она заплатила почти 9 тысяч гривень за несколько препаратов, чтобы стабилизировать свое состояние.

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Также Полякова приобрела экспресс-тест на коронавирус. Пока о результатах она не сообщила.

"Сказать, что мне плохо, это ничего не сказать. Набрала кучу лекарств на 200 фунтов. Что это такое? Мне такие цены не нравятся. Накупила кучу лишней фигни. Купила себе масло марихуаны, сказали, что очень хорошая. Потому что у меня болят мышцы", - рассказала Оля.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о проблемах с "бандитами". Она призналась, что ее вывозили в лес и пытались изнасиловать.

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